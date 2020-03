Inter pronta per il Napoli in Coppa Italia: Eriksen dal 1′ con la LuLa!

E’ tempo di mettersi tutte le polemiche alle spalle e rituffarsi nel calcio giocato con la sfida ormai prossima contro il Napoli in un San Paolo traboccante di entusiasmo. Il risultato dell’andata ha profondamente scosso Conte e soci. Nella gara di ritorno bisognerà cercare la qualificazione con una vittoria che non ammetta repliche.

Non sarà facile per l’Inter riprendere la marcia dopo lo stop di due gare a cui il calendario e la Lega l’hanno obbligata per l’emergenza coronavirus. Il Napoli, d’altro canto, sta attraversando un ottimo periodo di forma e Gattuso sta finalmente vedendo i frutti del duro lavoro degli ultimi mesi. Il 2-1 casalingo contro il Torino è stata l’ennesima dimostrazione che la squadra partenopea sta tornando agli ottimi livelli visti negli ultimi anni. L’ Inter è avvisata.

I tanti allenamenti a porte chiuse hanno comunque dato ottimi riscontri a Conte e al suo staff. I lungodegenti sono in netto recupero e di sicuro potremo ritrovare schierati in campo i vari: Handanovic, Sensi e Skriniar. Gagliardini, ancora infortunato e D’Ambrosio, fermato da squalifica, continueranno a guardare i propri colleghi da casa

Il ritorno in campo del portiere sloveno riporterà un sano ottimismo nella squadra, mentre a centrocampo Barella e Brozovic saranno coadiuvati da Candreva e Young sugli esterni. Pochi metri più avanti agirà da trequartista il danese Eriksen che ritroverà l’abituale locazione in campo. In difesa, unico dubbio tra Godin e Bastoni, con l’uruguayano in leggero vantaggio sul ventenne ex Parma.

In avanti nessun dubbio. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ritorneranno a guidare l’attacco nerazzurro cercando di ritrovare l’abituale feeling. I due non giocano insieme da diverse settimane e potrebbe volerci un po’ per ritrovare quella brillantezza e i sincronismi che finora hanno regalato all’Inter caterve di gol. La sfida al Napoli è lanciata. Rimontare un gol è possibile ma il risultato rimane aperto a qualunque pronostico.