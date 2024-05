Inter, pronti tre colpi da 80 milioni

La dirigenza dell’Inter sta lavorando con l’idea di rinforzare la propria rosa in vista di una stagione 2024-2025 che appare tanto entusiasmante quanto impegnativa. I nerazzurri potrebbero investire fino a 80 milioni di euro per l’acquisto di tre giocatori che piacciono a Simone Inzaghi

Da appena campionessa della Serie A , l’Inter guarda al futuro con un misto di ottimismo ed esigenza. E, dopo aver alzato lo scudetto , il direttivo dà per scontato che l’asticella sia stata alzata e che, l’anno prossimo, sarà il momento di provarci sia nel torneo nazionale che in Champions League e Mondiale per club.

Per dare una mano al suo allenatore, attualmente Simone Inzaghi, la società è disposta, secondo CalcioMercato.com, a fare di tutto e investire fino a 80 milioni di euro nell’ingaggio di tre calciatori. Il primo, il brasiliano Bento (24 anni), portiere brasiliano che vogliono diventi l’erede di Yan Sommer e che il suo attuale club, l’Atletico Paranaense , non lascerà andare via per meno di 20 milioni di euro.

Un difensore e un attaccante per il futuro

Sarà ancora più costoso ingaggiare Alessandro Buongiorno , giovane difensore italiano (24 anni) che sta portando a termine un stagione clamorosa con il Torino. Il suo prezzo di partenza si aggira sui 30 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare a causa della concorrenza di altre squadre come Tottenham, Atlético, Milan e Juventus.

Infine, i lombardi stanno valutando anche l’ingaggio di Albert Gudmundsson, attaccante islandese che vanta 16 gol e quattro assist nelle 34 partite giocate in questa stagione con il Genoa. Anche se i rossoblù potrebbero chiedere fino a 40 milioni di euro, l’Inter spera di ridurre la cifra a 30 milioni inserendo alcuni giocatori nell’operazione.