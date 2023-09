Inter, pronto il rinnovo per la “spina dorsale” della squadra

I nerazzurri sarebbero pronti a provare il rinnovo per ben tre giocatori dell’attuale rosa, che compongono l’ossatura principale della squadra

L’Inter ha in mente di occuparsi dei rinnovi nei prossimi mesi. Tre sono i giocatori che devono essere rinnovati, con la dirigenza nerazzurra che non vuole rischiare di perderli. L’obiettivo è chiaro: cercare di comporre una squadra che possa competere ad alti livelli, trattenendo alcuni degli attuali pezzi forti.

Tra di questi Di Marco, Lautaro e Barella che si stanno ergendo a leader di una squadra in netta crescita. Se il rinnovo di Simone Inzaghi sembra essere ormai in ghiaccio, quello dei tre calciatori deve essere ancora essere discusso a dovere.

Barella a tutto tondo

Intanto, della situazione e non solo è stato Nicolò Barella a parlare. Ecco cosa ha detto: “Sicuramente la scorsa stagione è stata molto bella, abbiamo giocato contro le squadre più forti d’Europa e del mondo e questo aiuta a migliorare. Una cosa che devo migliorare? Il mio carattere”. Poi continua: Nelle coppe europee bisogna essere bravi e avere rose lunghe, oltre che fortunati. Ma la fortuna te la devi cercare perché non ci sono partite facili. Grandi meriti per chi è arrivato in finale, poi nel calcio come nella vita si vince e si perde”.

Sul pallone d’oro, invece, ha speso qualche parola di orgoglio essendo l’unico italiano presente: “Io sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in questa lista e sicuramente qualche altro italiano poteva esserci. Un grande grazie a chi mi ha permesso di arrivare fino a qui”