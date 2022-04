Inter, proposto Francesco Acerbi per la retroguardia: ma occhio anche alla Juventus

Il difensore potrebbe essere una valida alternativa per la difesa in vista del prossimo campionato, ma Marotta predilige altre possibilità...

La Juventus è concentrata nel campionato e nel far bene in modo da ottenere quantomeno la tanto agognata qualificazione in Champions League, ma nel frattempo la dirigenza si porta avanti e guarda già al mercato.

La società cerca un sostituto eventuale di Giorgio Chiellini (37 anni). Su questo aspetto si stanno valutando diverse alternative all’interno della rosa piemontese. Tutto questo, ovviamente, per rafforzare le prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri.

Secondo il giornalista Nicolò Schira, uno dei candidati probabili per prendere il posto di Chiello è Francesco Acerbi (34 anni). Il difensore centrale, che veste i colori della Lazio, sarebbe in dirittura di uscita della squadra di Maurizio Sarri.

Tuttavia, importante è ricorda che Acerbi è una proposta che ha ricevuto anche l’Inter. Claudio Lotito, presidente della Lazio, mantiene uno splendido rapporto professionale con l’allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi.

Nonostante ciò, la succitata fonte assicura che sia i bianconeri che i nerazzurri hanno altre preferenze per la retroguardia. Vecchia conoscenza di Milan, Genoa e Sassuolo (tra gli altri), Francesco Acerbi sta vivendo un bivio nella squadra di Sarri. Tuttavia, almeno per ora, Inter e Juventus non hanno intenzione di intervenire.