Inter, prosegue il piano cessioni: forte il richiamo dal Messico per Arturo Vidal

Il piano cessioni dell’Inter prosegue dritto, e Marotta e il suo entourage sono alla continua ricerca dell’individuazione di professionisti che possano rientrare nel giro di operazioni in uscita, così da far rifiatare le casse e reinvestire gli introiti parzialmente.

Ebbene uno dei big che potrebbe rientrare in questo progetto è il centrocampista Arturo Vidal, senza dubbio uno dei punti forti nella rosa di Antonio Conte. Ebbene negli ultimi giorni sono trapelate indiscrezioni riguardo uno dei tanti club citati come possibili mete del cileno.

Il giocatore si appresta a vivere gli ultimi step della sua carriera da professionista una volta esaurita la sua esperienza europea, come da lui stesso confermato nel corso di un’intervista di qualche giorno fa.

Il Club America, la squadra forse più prestigiosa del calcio messicano, ha dato più di un segnale di interesse nei suoi riguardi, e sarebbe fortemente intenzionata ad appropriarsi del mediano.

I messicani non avrebbero problemi a dargli l’ingaggio che il suo manager chiederebbe, visto anche che il club è di proprietà del gruppo mediatico Televisa, il principale produttore di programmi in lingua spagnola nel mondo. Bisognerà vedere se il giocatore acconsentirà ad uscire dalla scena europea per immergersi in un’altra, seppur diversa, incredibile avventura.