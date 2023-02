Inter, prossimo obiettivo: il rinnovo di Hakan Calhanoglu

Non era facile sostituire Christian Eriksen. La classe del danese aveva aumentato il livello del centrocampo interista. Poi Euro 2020 e il malore contro la Finlandia. Gli viene così impiantarto un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Il 17 dicembre 2021, dopo il responso negativo dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI sulla ripresa della pratica agonistica, viene annunciata la risoluzione consensuale del contratto con l’Inter. La sua esperienza in nerazzurro si chiude con 60 presenze complessive, 8 reti e la vittoria di un campionato italiano.

Marotta e D’Ausilio corsero subito ai ripari, sfruttando una ghiotta occasione: l’acquist di Hakan Calhanoglu. Il turco era in scadenza con la fine della stagione 2020-2021, scegliendo di non rinnovare con il Milan. Il 22 giugno 2021 viene ufficializzato il suo passaggio a parametro zero all’Inter, con cui firma un contratto triennale.

In maglia nerazzurra ha già collezionato 79 presenze, 11 goal e 19 assist. L’ex Amburgo sta continuando a fornire prestazioni eccellenti, nonostante il cambio di ruolo dovuta alla lunga assenza di Brozovic, non facendo rimpiangere assolutamente l’assenza di quest’ultimo. Per ultimo, l’ottima prestazione nel recente derby, con cui grazie al suo assist per Lautaro Martinez, ha permesso all’inter di aggiudicarsi la sfida contro il Milan.

L’anno prossimo scatterà l’ultimo anno di contrattoper Calhanoglu: l’obiettivo della dirigenza interista è di evitare uno “Skriniar bis”. “Ieri, in una grande partita, solo un’incertezza che ha armato una delle poche ripartenze del Milan, per il resto il turco ha mostrato il solito sangue freddo.”

“L’Inter intende legarlo alla sedia perché non si ripeta un altro caso Skriniar: la ferita è ancora aperta come detto tra le righe dall’a.d. Marotta ieri sera. Calha, che scade nel 2024, va rinnovato entro la fine di quest’anno: ci si vedrà dopo il Porto per una proposta con adeguamento rispetto ai 5 milioni guadagnati adesso e un allungamento di un paio d’anni. Ieri l’Inter ha trovato da Calhanoglu ciò che cercava: il karma”- scrive La Gazzetta dello Sport.”