Inter, può arrivare Firmino a zero la prossima stagione

Roberto Firmino può essere il primo acquisto della prossima sessione di mercato estiva, per l’Inter. Il brasiliano potrebbe andare in scadenza

La seconda avventura di Romelu Lukaku all’Inter potrebbe concludersi già dalla prossima estate. Il calciatore belga ha iniziato nel peggiore dei modi al suo ritorno in Italia, infortunandosi. L’Inter starebbe già pensando, infatti, a come rimpiazzarlo eventualmente a fine stagione.

Il calciatore belga è in prestito dal Chelsea e non vi è alcun diritto di riscatto per lui, che dunque potrebbe finire per tornare a Londra. In caso dovesse avverarsi tutto ciò, i nerazzurri avrebbero già in mente chi acquistare per sostituirlo.

Un altro profilo dalla Premier

Il possibile nuovo acquisto ha il nome di Roberto Firmino, in scadenza a fine stagione con il Liverpool. Per ora non vi sono avvisaglie di rinnovo con i reds, il che stimola tutte le possibili voci di mercato.

Il calciatore brasiliano è stimatissimo da Jurgen Klopp, che ha bloccato la sua cessione alla Juventus nell’ultima sessione estiva. Prossima estate, però, tutto potrebbe cambiare. Il giocatore sembra indirizzato verso un potenziale addio e nel caso in cui accadesse avverrebbe a zero.

L’Inter sarebbe interessata a lui per sostituire Romelu Lukaku e potrebbe far di tutto pur di prendere un profilo così esperto e, nonostante l’età, forte da inserire nel reparto offensivo. Firmino ha ancora voglia di fare, nonostante la scorsa stagione non abbia brillato particolarmente. Il giocatore può ancora fare bene e l’Inter può essere la piazza giusta per nuove vittorie. Resta da capire se Klopp si opporrà nuovamente.