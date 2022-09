Inter, questione portiere: per Onana è imminente debutto, già in campo contro il Bayern?

Gli ultimi momenti di calciomercato lasciando l’Inter con una serie di interrogativi: ci saranno operazioni last minute? O la rosa che accompagnerà la stagione di Inzaghi si è delineata? Tuttavia, una delle questioni aperte riguarda il portiere.

I numeri di Samir Handanovic parlano da soli: non è più uno dei capisaldi della squadra come lo era un tempo. Scrive in merito il Corriere della Sera: “Per Maignan non ci sono tiri imparabili, per Handanovic evidentemente sì, dato che su 19 tiri ha subito fin qui 8 gol, un quarto di tutti quelli presi dall’Inter nello scorso campionato (32).