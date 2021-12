Inter, questione rinnovi: ancora nulla di fatto per Perisic, tre nomi in lista per sostituirlo

Mentre la squadra avanza in campionato collezionando punti, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per i futuri innesti da inserire in rosa. Ma non solo: questione importanti è quella relativa ai rinnovi.

Il prolungamento di contratto tra Simone Inzaghi e l’Inter è infatti in dirittura d’arrivo. Lo scrive anche Tuttosport, secondo cui nei discorsi tra tecnico e dirigenza si è parlato ovviamente anche del mercato in arrivo e di quello estivo.

In quest’ultimo caso il futuro dipende anche da quello di Stefan De Vrij e da un suo eventuale sacrificio. A quel punto Bastoni diventerebbe il perno centrale.