Inter, Raspadori chiodo fisso di Marotta: per il giovane stanziati 20 milioni più bonus

La cessione di Hakimi è ormai un caso archiviato, col giocatore approdato al PSG, infatti, le casse nerazzurre hanno visto una prima risalita, ma le partenze dei big potrebbero non essere finite qui.

Se dovesse partire un secondo top player, come ad esempio Lautaro Martinez, allora il club nerazzurro sarebbe anche disposto a spingersi oltre e spendere un bel bottino per l’arrivo di un giocatore come Giacomo Raspadori.

L’italiano, infatti, è sempre rimasto nei pensieri dell’Inter. A confermarlo è stato anche Giovanni Carnevali che ha parlato in occasione dell’evento di apertura del calciomercato a Rimini.

“Con l’amico Beppe (Marotta, ndr) ne abbiamo parlato, ma è normale, con l’Inter abbiamo un ottimo rapporto“. Secondo quanto riporta Tuttosport, per il giovane i nerazzurri hanno stanziato 20 milioni più bonus.

“Offerta che partirà sicuramente se dovesse essere ceduto Lautaro Martinez ; ma attenzione a quello che potrebbe succedere nel corso dell’estate, soprattutto se l’Inter dovesse piazzare in uscita elementi offensivi come Pinamonti e Salcedo (o lo stesso Sanchez in caso di offerte, visto il pesante ingaggio da 7 milioni); con la possibilità di mettere sul tavolo un’offerta più elaborata”.