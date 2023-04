Inter, Retegui resta un obiettivo concreto

Una delle poche note positive delle ultime partita di qualificazione italiane per Euro 2024 è stato Mateo Retegui. L’italo-argentino è stato chiamato da Mancini sotto lo stupore e l’incredulità della gente. Il classe 99′ ha ripagato la fiducia di mister Mancini con due goal nelle prime due partite d’esordio, contro Inghilterra e Malta, attirando su di se già le attenzione dei club italiani ed europeo.

Il suo destino sembra lontano dall’Argentina e il Sud America. L’attaccante del Tigre e della Nazionale italiana, ha parlato del suo futuro a ESPN. Ecco le sue parole:

“Ora sono molto calmo, cerco di non pensarci troppo. So che è probabile un trasferimento a luglio, ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene. A giugno la Nations League? Se mi dovessero chiamare, cercherò di fare del mio meglio. In caso contrario, tiferò da qui”..

Secondo Tuttosport, il futuro di Retegui potrebbe essere di colore nerazzurro, ossia il prossimo acquisto di casa Inter: “L’Inter si sente in pole position sull’attaccante, anche perché – al momento – la squadra più calda su di lui è l’Eintracht Francoforte (che deve sostituire Kolo Muani): anche per ragioni legate alla maglia azzurra, è evidente che Retegui preferisca giocarsi nel nostro campionato le carte in ottica Europei”, spiega l’edizione odierna del giornale sopracitato che sottolinea come i nerazzurri abbiano la carta Colidio – in prestito al Tigre – per provare ad affondare il colpo.