Inter, rinnovo De Vrij: l’olandese cambia agente, ed ora?

L’ultimo anno e mezzo di Stefan De Vrij non è stato esaltante: l’olandese, abituato a fornire prestazioni straordinarie sotto la guida di Conte, ha subito un brusco calo da quando è arrivato all’Inter il suo ex-allenatore Simone Inzaghi. Neanche con l’inizio di questa stagione c’è stato il cambio di rotta sperato. L’ex-Lazio è stato sempre il primo ad essere criticato: il suo contratto è in scadenza questa estate, e molti attribuivano a ciò come causa delle sue prestazioni non all’altezza.

Con il cambio di rotta dell’Inter, che ha cominciato a vincere e convincere, anche De Vrij ha mostrato più brillantezza come un tempo, mettendo anche a segno una rete nel match contro la Sampdoria (in Serie A non segnava da un anno). Se prima il classe 92′ sembrava sempre destinato a lasciare Milano a fine stagione, attualmente la situazione potrebbe cambiare.

La dirigenza neroazzurra è intenzionata a prolungare il contratto a De Vrij, ma per farlo dovrà parlare con il suo nuovo agente. Si perchè l’olandese non sarà più rappresentato da Rafaela Pimenta, e La Gazzetta dello Sport rivela anche chi sarà il suo sostituto:

“De Vrij è in scadenza di contratto il 30 giugno e ha deciso di non farsi più assistere da Rafaela Pimenta. A breve il legame con l’agenzia del compianto Mino Raiola sarà sciolto e tutto lascia pensare che, pur continuando ad avere un legame forte anche con l’avvocato Ledure che lo ha aiutato nella controversia legale con la Seg, l’olandese si farà rappresentare da Federico Pastorello.”

Secondo il quotidiano rosa, le trattative vere e proprie per il rinnovo cominceranno durante la lunga pausa per il Mondiale. L’Inter vorrebbe prolungare il contratto di De Vrij per almeno altri due anni, senza cambiare il suo attuale compenso: “[…] ovvero intorno ai 4 milioni netti. […] Non è scontato che accetti, ma è possibile”, aggiunge Gazzetta.