Inter, ritorno di fiamma per Cancello: è sfida al Barcellona

Con la fine del mese di giugno, due calciatori che hanno trascorso l’ultima stagione in prestito al Barcellona, ovvero Joao Felix e Joao Cancelo, hanno visto terminare il loro periodo di prestito con il Barça

Joao Felix e Joao Cancelo hanno visto terminare il loro prestito con il Barcellona alla fine del mese di giugno. I catalani stanno cercando di riaverli entrambi quest’estate per un altro anno in prestito, ma queste operazioni sarebbero molto complicate e dovranno intavolare trattative molto dure con l’Atletico Madrid e il Manchester City per ottenerli in un altro prestito. Ma il fatto che nessuno dei due giocatori sia troppo desideroso di rimanere nei loro attuali club può giocare a favore del Barcellona.

Tuttavia, come riporta il Mundo Deportivo, il compito del Barcellona di convincere il Manchester City a concedere a Joao Cancelo un altro anno di prestito è diventato molto difficile perché uno degli ex club del terzino, l’Inter, ha iniziato a muoversi per riavere il difensore in squadra. Il club milanese sta cercando di sostituire il terzino Tujan Buchanan, che ha subito un grave infortunio mentre era in missione internazionale con la nazionale canadese impegnata nella Copa America 2024.

Le ultime sulla trattativa

Uno dei primi nomi che l’Inter ha preso in considerazione per questa posizione è quello di Cancelo, con il quale ha già lavorato quando ha trascorso la stagione 2017-18 in prestito dal Valencia. Questo prestito si è rivelato di grande successo per l’Inter, in quanto Cancelo ha giocato 28 partite, segnando un gol e fornendo quattro assist.

Per ora non è chiaro se l’Inter chiederà al Manchester City un prestito del terzino o se cercherà di ingaggiarlo a un prezzo scontato, ma è chiaro che l’inseguimento del portoghese da parte del club italiano complicherà le cose per il Barcellona, anche se il giocatore stesso preferisce un trasferimento al club catalano.