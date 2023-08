Inter, ritorno di fiamma per Chalobah

L’ingaggio di Axel Disasi lascia il Chelsea in una posizione scomoda, mentre l’Inter si avvicina a Trevoh Chalobah

L’Inter è alla ricerca di un difensore fin dall’inizio della finestra di mercato e Chalobah è subito emerso come un obiettivo per i finalisti di Champions League. Principalmente un giocatore di rotazione al Chelsea, ma il tempo del giovane dell’accademia allo Stamford Bridge sembra volgere al termine. Almeno, da quando l’Inter gli ha offerto l’allettante prospettiva di essere un titolare fisso.

Nelle ultime settimane, però, questi legami si sono raffreddati e Calciomercato riporta che i nerazzurri hanno ufficialmente abbandonato il 24enne, almeno per ora. L’Inter ha altre priorità al momento e questo lascia potenzialmente il Chelsea in una posizione scomoda. Dopo gli acquisti di Yann Sommer dal Bayern Monaco e di Lazar Samardzic dall’Udinese, l’Inter spingerà molto per trovare un numero nove: le gerarchie del club sono interessate a Folarin Balogun dell’Arsenal, mentre il tecnico Simone Inzaghi vuole Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

Poco spazio al Chelsea

Per quanto riguarda il Chelsea, l’ingaggio di Axel Disasi renderà potenzialmente difficile trovare minuti per Chalobah. I Blues hanno speso 45 milioni di euro per la stella del Monaco per sostituire l’infortunato Wesley Fofana, pur avendo a disposizione quattro difensori esperti.

Dato il suo prezzo e la sua posizione nel gioco – è un internazionale francese che ha partecipato alla Coppa del Mondo – Disasi si aspetterà di giocare e senza calcio europeo in questa stagione, distribuire adeguatamente i minuti tra tutti i difensori sarà una sfida per Mauricio Pochettino.