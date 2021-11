Inter, Sanchez in uscita? L’indiscrezione clamorosa: “Benitez lo vuole all’Everton”

L’Inter continua a macinare punti in campionato alternando prestazioni più positive ad altre che lasciano un po’ a desiderare, e la dirigenza è già pronta a definire le prossime mosse di mercato in vista di gennaio. Ma non si parla solo di nuovi innesti: massima attenzione è rivolta anche alle operazioni in uscita. Uno dei protagonisti in questo senso potrebbe essere

Benitez, ex allenatore nerazzurro, infatti, lo desidererebbe come rinforzo del suo Everton.

, che è stato al centro di alcune indiscrezioni degli ultimi giorni.L’ipotesi è a dir poco clamorosa anche perchè il giocatore non sta vivendo uno dei suoi migliori periodi.

Il centravanti cileno è tornato in campo proprio in Champions League nella sfida vinta dall’Inter contro lo Sheriff Tiraspol per 3-1, anche se solo per pochi minuti per permettere al suo fisico di riadattarsi.

Il fatto che a gennaio possa lasciare Milano non è una grossa novità. Ma lo è invece il fatto che Benitez lo voglia con sé. Nell’aria, inoltre, si vocifera di un possibile scambio con uno dei professionisti del club inglese.