Inter, sarà un gennaio pirotecnico: Vecino avvicina Milik a Milano, Emerson pronto a tornare in A

La chiusura del calciomercato di qualche ora fa non ha spento la voglia di rinnovare la rosa e spingere l’intero club alla conquista di trofei in Italia e in Europa. L’Inter sa di poter ambire ad altissimi traguardi e per non lasciare nulla al caso interverrà con decisione sul parco giocatori anche nel mercato di gennaio. In rampa di lancio ci sarebbero almeno un paio di colpi, uno in attacco l’altro sulla fascia mancina.

Sarà un gennaio tutt’altro che freddo per gli uomini di mercato dell’Inter. La temperatura salirà man mano che ci avvicineremo a giovedì due, giorno in cui sarà ufficialmente aperta la sessione invernale di scambi. Una data fondamentale e segnata in rosso sui calendari nerazzurri. Per quel giorno infatti il quadro della situazione potrebbe già essere chiaro abbastanza da far capire a che punto sia il club in campionato e in Champions. Il mercato sarà fatto di conseguenza.

Al momento sono due gli obiettivi dei nerazzurri e si tratta dell’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik e dell’esterno mancino del Chelsea, Marcos Alonso. I due, accostati alla squadra di Conte già in estate potrebbero alla fine riuscire a vestire di nerazzurro con qualche mese di ritardo.

Per il bomber polacco si parlerà per un acquisto a titolo definitivo coadiuvato dal passaggio a Napoli del centrocampista Matias Vecino. Il coach dei partenopei Gennaro Gattuso, infatti, stravede per l’uruguayano caduto ai margini del progetto di Conte già da mesi. L’affare sarebbe potuto essere imbastito già in estate ma il recupero dall’intervento al ginocchio del giocatore ha raffreddato i dirigenti napoletani che vogliono vederci più chiaro sulle sue condizioni fisiche.

L’altro sogno da tempo cullato da Conte è quello di poter accogliere alla Pinetina l’estro e la corsa di Marcos Alonso. L’ex Fiorentina dopo un avvio incoraggiante è incappato in un litigio furioso col suo coach, finendo per diventare il primo epurato dell’era Lampard. A gennaio lo spagnolo sarà ufficialmente sul mercato e l’Inter non perderà l’occasione di regalare a Conte l’amato pupillo.