Inter, Satriano ha voglia di ritornare a Milano per giocare

Uno dei prodotti più interessanti del vivaio dell’Inter è di certo Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano è visto come un grande prospetto anche in patria, venendo paragonato a grandi campioni del calibro di Luis Suarez e Zlatan Ibrahimović. Con l’Inter ha collezionato 4 presenze, venendo poi spedito in prestito, prima al Brest (15 presenze il Ligue 1 e 4 goal), e quest’anno all’Empoli.

In Toscana il classe 2001 ancora deve dimostrare il suo talento, visto che in 10 presenze ha segnato solamente un goal. Nonostante ciò, il potenziale nell’attaccante c’è ed è anche molto: piede destro e se la cava bene anche con il sinistro, buona fisicità (anche grazie ai suoi 187 cm di altezza), tecnica e fiuto del gol, tanto da essere pericoloso anche dalla lunga distanza, oltre a essere bravo anche come rifinitore. Importante anche per la sua personalità da leader con cui gioca.

L’Inter potrebbe avere tra le mani un vero e proprio gioiello per il suo reparto offensivo, a costo “zero”. Inoltre lo stesso Satriano, ha dichiarato la sua voglia di ritornare a Milano, per giocare e mostrare le sue potenzialità:

“Vorrei tornare all’Inter, ma per giocare. So di avere ancora molto da imparare, ma mi sento pronto. E invece si impara solo giocando. Lautaro (Martínez) si sente più vicino alle mie caratteristiche. Lui è aggressivo, ‘cattivo’. Quando non segna si arrabbia come me. In allenamento si parlava molto. Mi ha dato un consiglio: ‘Prova a fare così, colpisci la palla così’. Ci siamo sfidati così tanto.”

Queste dichiarazioni, rilasciate su CalcioMercato.com. Ora Satriano dovrà fare del suo meglio a Empoli, scalzando la concorrenza dei vari Lammers, Destro o Pjaca, segnando e trascinando i toscani alla salvezza. Solo così potrà farsi notare da mister Inzaghi e poterlo inserire tra gli attaccanti neroazzurri.