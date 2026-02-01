Inter, sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Cremonese? “C’è solo una condizione”, anticipa Marelli

Durante la sfida tra Cremonese e Inter non sono mancati momenti di tensione sugli spalti, culminati nel lancio di un petardo da parte di alcuni tifosi nerazzurri in direzione del portiere Audero. Un episodio grave, che ha inevitabilmente acceso il dibattito sulla sicurezza negli stadi e sul comportamento di una minoranza di sostenitori che rischia di macchiare l’immagine del calcio italiano. L’oggetto pirotecnico è esploso sull’estremo difensore, creando attimi di apprensione sia in campo sia sugli spalti. Audero è rimasto a terra per qualche istante, mentre l’arbitro ha interrotto il gioco per valutare la situazione.

Dopo i controlli del caso, però, la partita è ripresa regolarmente, senza ulteriori incidenti. Sul piano sportivo, l’Inter ha poi fatto valere la propria superiorità, portando a casa la vittoria al termine di una gara combattuta. Un successo che, tuttavia, è passato in secondo piano rispetto alle polemiche scatenate dall’episodio del petardo. Da ore, infatti, si discute della possibilità di una sconfitta a tavolino per i nerazzurri, ipotesi che ha trovato ampio spazio nel dibattito mediatico e tra i tifosi.

A fare chiarezza è intervenuto anche Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, che ha anticipato come una decisione così drastica difficilmente verrà presa dagli organi competenti. Secondo Marelli, pur trattandosi di un gesto grave e da condannare, le condizioni regolamentari per arrivare alla sconfitta a tavolino non sarebbero presenti, dal momento che la gara è proseguita regolarmente.

“Si rischiano la chiusura di qualche settore di San Siro nelle gare dell’Inter. Una multa e qualche sanzione ai tifosi interisti nelle trasferte future. Le sanzioni arriveranno sicuramente martedì o mercoledì dal giudice sportivo, dopo la lettura del referto arbitrale. Anche se Audero fosse uscito non ci sarebbe stato il 3-0 a tavolino. L’unica condizione per un esito del genere, è che l’arbitro sospendi definitivamente la partita dopo il lancio di qualche altro petardo”.