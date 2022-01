Inter, se De Vrij andrà via in estate c’è già l’alternativa: è Thilo Kehrer dal Psg

Ecco le prossime strategie di mercato del ds nerazzurro secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, nella sezione dedicata al calciomercato:

“In previsione degli addii di Perisic (non rinnoverà), Vecino, Vidal (forse già a gennaio), Kolarov (potrebbe ritirarsi) e De Vrij in estate (lo vorrebbe Conte al Tottenham) si vuole cautelare con Thilo Kehrer del Psg in difesa (costa 20 milioni) e l’ex Roma Lucas Digne dell’Everton per la fascia.

Oltre al portiere Onana già bloccato per giugno, Marotta e Ausilio setacciano i probabili parametri zero per completare il reparto arretrato: sul taccuino i nomi di Matthias Ginter del Borussia Mönchengladbach e Luiz Felipe della Lazio che Inzaghi conosce molto bene”.