Inter, se salta Palacios pronto uno tra Gasiorowski o Vasquez

L’Inter vuole tentare di stabilire un nuovo ciclo in una Serie A in cui ha regnato sovrana lo scorso anno

Con la missione di vincere anche la Champions League, i campioni d’Italia hanno gettato le reti su un giocatore del Valencia, ed è chiaro che l’Inter è stata una delle principali protagoniste dell’ultima stagione, avendo assaporato il successo dello scudetto.

Con l’obiettivo di fare prima o poi lo stesso in Europa, i campioni della Serie A hanno affrontato la finestra di trasferimenti estiva in modo accurato e sembra che gli uomini di Simone Inzaghi siano pronti a muoversi per il centrocampista del Valencia Yarek Gasiorowski. Secondo Marca, la società sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro per un giocatore che ha un futuro brillante all’orizzonte.

L’Inter si è già mossa per Gasiorowski, ma attenzione ad altri obiettivi

La reazione del club spagnolo non si è fatta attendere per un giocatore che potrebbe essere fondamentale nel piano tattico di Rubén Baraja per la prossima stagione. Secondo quanto riportato, il Valencia ha agito rapidamente per portare il suo giovane talento in prima squadra, con una mossa decisa per aumentare l’importo della sua clausola a 45 milioni di euro.

Ora la palla passa ai nerazzurri per quanto riguarda l’offerta per il difensore. Siamo in attesa di conoscere le intenzioni dei lombardi per Yarek. Difficile, però, si provi a spendere così tanto. La possibilità maggiore è quella legata a Palacios del Talleres. Il pericolo è, però, che l’inserimento del Fenerbahce possa far saltare tutto. In caso, si sta valutando la pista che porta a Vasquez del Genoa.