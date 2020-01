Inter, Sensi di nuovo out: ennesimo infortunio per il folletto nerazzurro

Non sembra esserci pace per il playmaker nerazzurro Stefano Sensi alle prese con l’ennesimo infortunio, il terzo stagionale. Voci dallo spogliatoio interista parlano di una nuova bega che dovrebbe impedire all’ex Sassuolo di essere regolarmente in campo nella sfida di domenica contro l’Udinese. A rischio anche il derby che potrebbe andare in scena senza tanti protagonisti da ambe le parti.

Edema del polpaccio sinistro, questa la diagnosi che terrà verosimilmente Stefano Sensi lontano dal campo per almeno una settimana. Dopo il problema agli adduttori che gli hanno fatto saltare buona parte del girone di andata di Serie A (9 gare su 19) e tre match di Champions ora una nuova tegola pare aver colpito il giocatore marchigiano.

Una vera disavventura la sua che già nel dicembre di due anni fa soffrì di una grave lesione muscolare proprio su quello stesso polpaccio ora così malandato. I tempi di recupero comunque si aggireranno su una manciata di giorni, tanto basta però per far suonare l’allarme in mezzo al campo.

Con Brozovic e Gagliardini ancora lontani dalla forma migliore potrebbe toccare a Eriksen, Borja Valero e Barella guidare il reparto nevralgico nerazzurro. L’augurio è comunque quello di poter ritornare ad ammirare il talentuoso centrocampista fortemente voluto da Conte per il derby. Ma non è detto che ce la faccia. Lo staff medico nerazzurro non riesce a capire la natura dei tanti infortuni muscolari in cui il giocatore è incorso con così inspiegabile rapidità. Si spera che con nuovi esami diagnostici si possa trovare la causa dei traumi e porvi finalmente rimedio.