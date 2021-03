Inter, senti la voce dall’Inghilterra: Van de Beek vuole lasciare Manchester

Anche se siamo ancora in piena corsa per lo scudetto e la sessione estiva di calciomercato sembra attualmente un’utopia, così non è per le varie dirigenze delle squadre di Serie A, che sono già al lavoro per le future operazioni in entrata e in uscita.

Caso speciale conta la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta, che vuole assolutamente ripetersi nel corso della prossima stagione, e non lasciare che i successi di quest’anno con mister Conte rimangano un fenomeno isolato.

Ebbene secondo quanto riportato da Sky Sport in Germania il centrocampista olandese ex-Ajax Donny van de Beek è oggi molto scontento del suo ruolo nel Manchester United e non è escluso che a fine stagione possa pensare ad un addio.

Prima dei Red Devils era stato corteggiato in maniera alquanto decisa anche da club dal calibro del Real Madrid, ma anche in Italia c’era stato già l’interesse di Inter e Juventus, che avrebbero voluto accaparrarsi entrambe il giocatore.

Sarà un derby d’Italia vero e proprio anche per quanto riguarda il mercato, dunque, ma l’Inter attualmente sembra quella leggermente favorita dato che secondo fonti vicine al club sarebbero già avvenuti i primi contatti tra il manager del giocatore e la società di Milano.