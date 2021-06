Inter, senti l’agente di Lazaro: “Tino vuole restare per vincere, l’ha detto a Lukaku”

Durante il corso di un’intervista per il portale online dedicato all’Inter FcInterNews, Max Hagmayr, l’agente di Lazaro ha parlato del futuro del suo assistito: “Valentino e Lukaku si sono allenati da poco insieme. Hanno parlato del futuro e sognano di vincere l’anno prossimo con la maglia dell’Inter”.

“Tino ha altri tre anni di contratto con i nerazzurri e vuole rispettarli. La sua scelta è quella di restare a Milano e non di andare via in prestito un altro anno. Vuole mostrare le sue capacità al nuovo allenatore, che Inzaghi lo veda e lo possa valutare”.

“Dovrò incontrarmi con l’Inter e fare il punto della situazione. Dobbiamo capire la volontà dell’Inter. Ma lui in ogni caso vorrebbe restare e giocarsi le sue possibilità con la maglia nerazzurra. Lui può giocare in differenti posizioni, sia a destra che a sinistra”.

E sull’eventuale cessione di Hakimi che comporterebbe una pressione notevole nei confronti del giocatore: “Tino adesso ha capito meglio cosa voglia dire giocare nell’Inter: la pressione non è un problema”.

“Serve sempre tempo per adattarsi al calcio italiano, figuriamoci in un top club come quello nerazzurro. C’è pure la tattica, lo stile di gioco, tante peculiarità differenti. E sicuramente adesso lui è molto più preparato rispetto a due anni fa”.