Inter, senti le voci dalla Francia: “Hakimi sta impazzendo, vuole andare via”

L’Inter, attualmente, è tutta testa al campionato, dato che sta vivendo un momento per niente facile dal punto di vista del rendimento in campo, con preziosi punti persi che avrebbero potuto far comodo in ottica della corsa scudetto.

Tuttavia, la dirigenza capitanata da Marotta e dal suo staff, già pensa ai futuri rinforzi che andranno a costruire la squadra della prossima stagione. Uno dei punti da rafforzare, senza dubbio è l’attacco.

Tuttavia l’Inter non si sta dedicando solo ai nuovi arrivi, ma pensa anche ai suoi ex in giro per il mondo. La stagione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, infatti, non è quella preventivata: l’esterno marocchino, esploso all’Inter, doveva confermarsi come il migliore al mondo nel suo ruolo ma non è stato così.

E, secondo il giornalista francese Daniel Riolo, l’ex nerazzurro vorrebbe già cambiare aria anche a causa di alcuni problemi con lo spogliatoio parigino: “Hakimi sta impazzendo. Tanto che i sudamericani non gli parlano più”.

“Vuole andarsene, è stufo. Forse bisogna rinunciare a lui, le sue qualità in questa squadra non sono mai esplose”, ha detto il collega a RMC Sport.