Inter, senti le voci dall’Inghilterra: c’è una squadra della Premier su Stefan de Vrij

Il calciatore è in scadenza nel 2023, ma un'offerta allettante potrebbe voler dire partenza prematura

Anche se il calciomercato è chiuso ormai da qualche giorno, ancora continuano ad esserci voci su quelle che saranno le future operazioni in entrata ed in uscita in vista della sessione di gennaio.

Ebbene l’Inter, come ci ha abituati già durante gli ultimi mesi, non è una società che sa rinunciare a proposte allettanti dal punto di vista economico, e dunque in caso di proposte consistenti tutti (o quasi) sono sacrificabili.

L’ultima news che arriva dall’Inghilterra, dunque, vedrebbe un forte interessa da parte di una nota squadra della Premier League verso uno dei gioielli del club nerazzurro: il difensore Stefan de Vrij.

Stiamo parlando del Tottenham. Il giocatore olandese è in scadenza di contratto nel 2023 con il club di Appiano gentile. Il 29enne è un pallino del direttore sportivo degli Spurs Fabio Paratici, arrivato in estate proprio dalla Juventus.

È Calciomercato.com ad aver lanciato la bomba. A quanto pare in queste ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra le due parti, che però avrebbero deciso di rimandare la trattativa ai prossimi mesi.