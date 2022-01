Inter, senti Pedullà: “Marotta pensa a un regalo per Inzaghi, è Bremer del Torino”

Il giornalista: "Lui, insieme a Frattesi e Scamacca, è tra gli obiettivi principali per la nuova stagione"

La sessione di gennaio è iniziata ormai da qualche giorno, ma l’attenzione dell’Inter sembra essere maggiormente proiettata alla prossima estate. Se da un lato, infatti, la dirigenza cercherà di inserire già ora qualche innesto, gli acquisti principali verranno fatti da giugno. Le opportunità verrebbero senza dubbio esaminate già adesso in viale della Liberazione, ma i dirigenti nerazzurri stanno già lavorando per la campagna acquisti dell’anno prossimo. In merito alle vicende di mercato che vedono attualmente interessato il club milanese, si è espresso Alfredo Pedullà, in collegamento con Sportitalia, che ha sottolineato il nome che al momento è in lizza.

Molto, nella prossima campagna acquisti, potrebbe cambiare in base all’eventuale conquista del tricolore per una seconda volta da parte dei nerazzurri, che li renderebbe seriamente competitivi anche per la prossima Champions. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà nelle prossime settimane.