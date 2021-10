Inter, servono innesti in difesa: non solo Izzo, piacciono anche Ginter e Ahmedhodzic

L’Inter sta già pensando al mercato di gennaio, soprattutto per regalare al mister Inzaghi innesti in quei reparti che in questa prima parte di campionato stanno rendendo non al 100%, come la difesa.

D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, inoltre, sono tutti in scadenza di contratto, per questo motivo sarebbe importante poter inserire già a stagione in corso qualcuno che possa poi raccogliere la loro eredità.