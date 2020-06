Inter, sfumano Cavani e Aubameyang? Conte ha la soluzione: giallorosso nel mirino

L’Inter continua la forsennata ricerca del bomber che dovrà, per forza di cose rimpinguare un reparto su cui si addensano i dubbi di staff e tecnico. La trattativa col Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez si è bruscamente fermata per mancanza di fondi da parte dei blaugrana impegnati su decine di tavoli per la prossima stagione. Alexis Sanchez continua a rimanere in bilico tra un rinnovo del prestito e un ritorno a Manchester mentre il giovane Esposito dovrebbe presto raggiungere un accordo con l’Atalanta.

La corsa al tedesco Werner, d’altronde, è finita come peggio non avrebbe potuto. Seguito da Marotta e Ausilio fin dall’inizio di questa stagione, il giocatore del Lipsia ha poi trovato un rapidissimo accordo col Chelsea lasciando di stucco i due manager nerazzurri. Purtroppo la trattativa è saltata proprio nel momento in cui avrebbe invece dovuto decollare. L’accordo raggiunto dal club tedesco con i Blues non differiva molto da quello proposto anche dall’Inter. A far la differenza ci ha pensato un super ingaggio da top player e la promessa di rafforzare la squadra per dare l’assalto all’ambitissima Champions League.

Tramontata l’idea Werner, per Marotta e soci non rimaneva altro che sondare il mercato alla ricerca di altri obiettivi da mettere nel mirino. A tempo di record si sono palesati i profili di Edinson Cavani e Pierre-Emerick Aubameyang. Il primo in scadenza col PSG e pronto a rimettersi in gioco con una nuova avventura europea. Il secondo, segnalato da tempo in uscita dall’Arsenal dopo un anno brillante (20 gol in 35 match) ma in cui non è riuscito ad ambientarsi a pieno ad Anfield Road.

Il mancato addio al Toro, però, non permetterà grandi margini di trattativa al club, che dovrà cercare un attaccante su cui poter fare affidamento anche se la maggior parte del tempo la dovrà passare in panchina. Impossibile dunque reclutare Cavani e Aubameyang per tale compito. L’uruguayano preferisce di gran lunga trasferirsi a Madrid dove il Cholo Simeone ha già in mente di farlo diventare la punta di diamante del suo granitico 4-4-2 (e offrirgli quasi 12 milioni di euro di ingaggio). Stesso discorso per il gabonese che a 31 anni vorrebbe ancora essere titolare in Europa.

A togliere le castagne dal fuoco ci avrebbe pensato Antonio Conte, paventando alla società la possibilità di riprendere in esame la candidatura di Edin Dzeko. Il bosniaco, anche se in scadenza con la Roma a giugno 2022 potrebbe prendere in considerazione un trasferimento all’Inter per la prossima stagione. Da sempre apprezzato per il suo impegno e la sua naturale prestanza fisica, il colosso giallorosso sarebbe il giocatore perfetto per far rifiatare Lukaku e dare man forte alla manovra quando stenta a decollare col palleggio. La Roma, inoltre, potrebbe dare il suo consenso alla cessione considerata la situazione non certo florida delle proprie casse. Dzeko potrebbe arrivare in nerazzurro per poco più di 10 milioni di euro e chiedere uno stipendio non superiore ai 4 milioni. Esborsi valutati consoni dal board manageriale dell’Inter.