Inter sgarbo per due centrocampisti alla Juventus

Nel prossimo mercato estivo, Juventus e Inter si daranno battaglia su più fronti

Le due rivali si scontrano spesso sul mercato e non solo, soprattutto quando si tratta di alcuni dei migliori giocatori della Serie A. Dopo l’interminabile saga che ha visto come protagonista Gleison Bremer, quest’anno la Juventus sembrerebbe poter dare battaglia all’Inter per altri giocatori.

Secondo Alfredo Pedullà, l’Inter si sarebbe inserita nella mischia per due dei centrocampisti più ambiti della Serie A. i nerazzurri sarebbero a caccia delle firme di Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic, entrambi in cima alla lista della Juve.

Possibilità concrete

Il nazionale italiano è salito alla ribalta dopo alcune prestazioni impressionanti al Sassuolo, ripetendosi anche in questa stagione. L’Inter pare stia puntando tutto sul 23enne e avrebbe incontrato anche Carnevali a pranzo per provare a prendere il giocatore. Filtra ottimismo, con Frattesi che avrebbe dato il suo consenso ad un’eventuale approdo in nerazzurro per la prossima estate.

Oltre all’Inter e alla Juventus, Frattesi è anche un obiettivo della Roma. Il centrocampista è nato e cresciuto nella capitale e ha anche trascorso tre anni nelle giovanili giallorosse. Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, i bianconeri sono sulle sue tracce da diversi anni. Ma mentre il presidente della Lazio Claudio Lotito potrebbe essere finalmente aperto a una cessione per evitare di perdere la sua stella gratuitamente la prossima estate, l’Inter cercherà di strappare la sua firma da subito. I nerazzurri offrirebbero al serbo la possibilità di riunirsi al suo ex allenatore Simone Inzaghi, oltre a giocare la Champions League.