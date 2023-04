Inter, si attendono novità per Thuram e Firmino

Manca sempre meno alla fine di questa stagione molto altalenante. La dirigenza nerazzurra sta già cercando di programmare il futuro, con miglioramenti che possano permettere di ritornare ad essere competitivi anche in Serie A. Se i nerazzurri di Inzaghi stanno meravigliando in Coppa dei Campioni e quella nazionale, in campionato stanno facendo molta fatica, soprattutto l’attacco che non riesce ad essere incisivo.

Sono ricominciate le lunghe pause di Lautaro, che non segna in terra italiana dal 5 marzo, nella sfida casalinga contro il Lecce (vinta per 2-0); Lukaku continua a non ingranare, nonostante le ultime trasformazioni dal dischetto e le grandi prestazioni in nazionale; Dzeko sembra non avercene più in questa parte di stagione, mentre Correa è sempre più un qualcosa di misterioso.

E allora la dirigenza interista vuole trovare qualche innesto offensivo che possa impedire nel futuro questi lunghi digiuni di goal. In tal senso, da mesi il primo nome sulla lista è quello di Marcus Thuram, che a giugno lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero. Il francese, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere l’unico nuovo innesto del reparto avanzato interista: “Marcus Thuram è ancora oggi il primo obiettivo per l’attacco che verrà. Un giocatore pronto al definitivo salto di qualità dopo quattro stagioni al Borussia Mönchengladbach, nella quali è riuscito a mettersi in mostra anche in Champions League, proprio sfidando l’Inter nella fase a gironi“.

“Giovedì il Borussia ha ufficializzato quello che tutti sanno da tempo: Marcus non rinnoverà il contratto e sarà libero di trovarsi una nuova squadra. E l’Inter resta un’ipotesi validissima, per tanti motivi, tra cui quella promessa di matrimonio non consumata a causa della sfortuna. Thuram era stato individuato da Marotta e Ausilio per il dopo Lukaku nel 2021. Era tutto fatto, ma Marcus si infortunò in quella che doveva essere l’ultima gara col Borussia: rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e addio Inter. I contatti, però, sono rimasti vivi nel tempo e l’Inter ha già recapitato la sua nuova offerta a Marcus. Che a breve dovrebbe decidere il suo futuro, mettendo fine alla telenovela. Su Thuram junior, ovviamente, ci sono molti club stranieri, ma l’Inter è in corsa e spera di spuntarla“.

Il giornale rosa non si ferma qui, poichè racconta di un’altra importante indiscrezione su Roberto Firmino: “Nei piani nerazzurri, Thuram dovrà sostituire Correa (in uscita) ma qualora non si trovasse una quadra col Chelsea per un nuovo prestito per Lukaku, gli arrivi in avanti saranno due. Per questo, anche Firmino – che non rinnoverà con il Liverpool – resta una pista calda, con la dirigenza pronta al nuovo vertice con gli agenti”.