Inter, si cercano colpi per la difesa: attenzione a Becao e non solo

Uno dei reparti neroazzurri che certamente ha deluso in questo inizio campionato è la difesa: ben 22 goal subiti, ed una delle peggiore difese di Serie A. Basti pensare che Lecce ed Empoli hanno subito meno reti, rispettivamente 17 e 19 goal subiti. La peggior difesa delle squadre della parte di sinistra della classifica: anche questa è una delle cause principali delle 5 sconfitte subite in campionato.

De Vrij, Bastoni e Skriniar non hanno sempre fornito prestazioni all’altezza, soprattutto ad inizio campionato, seppur in ripresa nelle ultime uscite. L’unica riserva di ruolo, Acerbi, quando chiamato in causa ha sempre dato il massimo, ma forse non basta. Ecco perché Marotta e D’Ausilio stanno studiando qualche colpo da portare a termine, in modo da garantire più solidità difensiva. Sullo sfondo permangono le trattative per il rinnovo di Skriniar e De Vrij.

Questa situazione è stata descritta dal quotidiano Tuttosport, che ha intitolato la prima pagina così “Inter, difesa da rifare. E mira Becao e N’Dicka”: “Darmian prolungherà, su D’Ambrosio si valuterà nei prossimi mesi, mentre su de Vrij al momento c’è una fase di stallo. Inzaghi sta già facendo pressioni ai suoi dirigenti affinché si arrivi a trovare un’intesa con la Lazio per riscattare Acerbi“- scrive il quotidiano riguardo la situazione interna.

Per il mercato in entrata, il giornale torinese riferisce ciò riguardo due obbiettivi in particolare: “L’obiettivo del club resta quello di affiancare a Bastoni, Skriniar ed eventualmente Acerbi, un centrale in più giovane, ma già con buona esperienza. Come detto, tra i profili valutati c’è quello di Becao dell’Udinese: il suo valore è di 12-13 milioni.”

“Gioca sul centro-sinistra invece N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Francese, classe 1999, il giocatore è in scadenza di contratto e ha molte richieste. L’Inter monitora la situazione e potrebbe accelerare anche già a gennaio qualora il club tedesco chiedesse Gosens”.