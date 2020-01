Inter, si chiude per Arturo Vidal!

Presentata offerta da 2 milioni per il prestito e quindici per il riscatto a giugno. Lui spinge per il ritorno in Italia ma il Barça tentenna

Accetteranno? Questa è la domanda che da ieri assilla le menti dei dirigenti nerazzurri dopo aver presentato la loro offerta agli omologhi del Barça per Arturo Vidal. Il giocatore, al centro di una trama di mercato infinita, si direbbe prontissimo a raggiungere il suo mentore sotto la Madonnina ma i blaugrana continuano ad opporsi. La possibilità di ritrovarsi sguarniti in mezzo al campo è reale e a pochi giorni dalla fine del calciomercato sarebbe difficile trovare un degno sostituto.

Due milioni per il prestito immediato e quindici per il futuro riscatto fissato a giugno. La proposta nerazzurra è giunta ieri via fax nella sede del Barcellona e ora sta al vaglio del consiglio di amministrazione catalano. Le cifre sono interessanti e l’affare potrebbe chiudersi con una fumata bianca in poche ore. L’unico dubbio sarebbe quello legato al sostituto dell’ex bianconero.

E’ il “Mundo Deportivo” a lanciare l’indiscrezione questa mattina. La notizia è deflagrata in pochi istanti sui social e l’entusiasmo che ne è scaturito è clamoroso. I tifosi nerazzurri, sognano di poter vedere “El Guerrero” vestire i propri colori e Conte, finalmente, troverebbe quel mediano forte, roccioso e col vizio del gol che tanto ha voluto già alla Juve.

Vidal, col contratto in scadenza nel 2021 è estremamente interessato all’offerta nerazzurra. Sa che in Catalogna la sua esperienza è agli sgoccioli e che il Barça difficilmente gli offrirà un rinnovo che ne dimostri la volontà di continuare a puntare su di lui. La “exit strategy” offerta dall’Inter, quindi, potrebbe risultare interessante per tutte le parti in causa.