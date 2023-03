Inter, si continua a monitorare la situazione Pavard, ma la concorrenza è agguerrita

Come è risaputo da tempo, Benjamin Pavard, terzino classe 96′ francese e campione del Mondo del 2018, probabilmente potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Bayer Monaco. Il terzino transalpino fu acquistato nel 2019, dopo che i bavaresi pagarono la clausola di 35 milioni di euro ed è in scadenza per giugno 2024. Ecco perchè moltissime squadre europee sono interessate alla situazione.

Tra queste risulta anche l’Inter. Il mancato rinnovo di Milan Skriniar costringe la dirigenza nerazzurra a lavorare già adesso sui sostituti in vista dell’estate. Secondo il Corriere dello Sport, la prima scelta sarebbe proprio Benjamin Pavard del Bayern Monaco, anche se la pista che porta al polivalente difensore francese si starebbe raffreddando. L’Inter ci aveva già provato a gennaio, ma – come ammesso dal ds Salihamidzic – l’offerta recapitata l’ultimo giorno di mercato è stata rifiutata dai bavaresi.

Il francese di mestiere fa il terzino ma Inzaghi potrebbe utilizzarlo come quinto di centrocampo o terzo di difesa, visto che le sue qualità lo permettono. A permettere il suo arrivo potrebbe essere la cessione di Dumfries che ha mercato in Premier League ed ha un valore che si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

I nerazzurri dovranno però vedersela con altre 3 big: oltre al PSG interessato al francese, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Barcellona di Xavi, disposto a proporre un contratto biennale. Il Bayern, dal canto suo, non molla la presa e spera di poter trattenere il calciatore. Infatti lo stesso calciatore francese, ha ammesso che ci sono possibilità sulla sua permanenza in Baviera:

“Non ho mai detto che voglio andarmene. So molto bene di essere in un grande club, ci sono una grande atmosfera e una grande organizzazione. Mi sento molto a mio agio qui, mi piace il club e i tifosi, e spero che raggiungeremo ancora grandi traguardi in questa stagione”.