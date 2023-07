Inter, si cotninua a guardare in casa Chelsea: Chalobah resta sul mercato

L’Inter è ancora alla ricerca del braccetto destro che sostituisca lo svincolato Danilo D’Ambrosio. Oggi non è una priorità ma presto o tardi questo rinforzo andrà consegnato a Simone Inzaghi.

In tal senso, dall’Inghilterra arrivano voci su un vecchio pallino nerazzurro, Trevoh Chalobah. Il centrale inglese, secondo The Athletic, sarebbe ancora considerato dalla dirigenza del Chelsea un asset da vendere. Dopo che aveva giocato una delle ultime amichevoli con la fascia da capitano al braccio, per il futuro di Trevoh Chalobah ci si poteva immaginare una permanenza al Chelsea. In Inghilterra, però, le sensazioni non sono confermate: secondo The Athletic il difensore inglese è ancora sul mercato e i Blues lo considerano un asset utile per un buon ricavo.

L’Inter conosce bene Chalobah e aveva già provato a ingaggiarlo. È in scadenza di contratto nel 2028 e cerca spazio, per caratteristiche potrebbe essere il profilo giusto da consegnare a Simone Inzaghi anche se non ha per ora fatto quel salto di qualità che ci si aspettava. Se a fine mercato sarà ancora in rosa a Londra, la dirigenza interista potrebbe tornare a farsi sotto a condizioni più agevoli. Con Bisseck e Darmian, il calciatore inglese rappresenterebbe un ulteriore difensore di piede destro, mentre i mancini scarseggiano.

Chalobah è conosciuto per la sua versatilità, per la sua abilità di essere un leader e la conoscenza tattica sia nella fase offensiva che in quella difensiva. È descritto come: “Alto, atletico, sa gestire bene la palla, è difficile metterlo sotto pressione sia quando gioca in difesa che a centrocampo, è bravo nei tackle e nell’effettuare passaggi”.

Il suo ruolo naturale è quello di mediano davanti alla difesa ma può giocare anche come mezzala, anche se nelle ultime stagioni ha ricoperto spesso la posizione di difensore centrale.