Inter, si pensa al prestito di un centrocampista del Bayern

Un mercato bollente quello che sta condizionando l’Inter in queste estate. Non solo per il caldo e le alte temperature in cui si stanno svolgendo queste trattative, ma anche per le diverse vicissitudini che accadono l’una dopo l’altra. Prima gli addii di Dzeko e Brozovic, ora quello di Onana ed infine la clamorosa vicenda di Lukaku. Nonostante ciò, Marotta e D’Ausilio non perdono tempo, chiudendo anche l’arrivo di Cuadrado, e i due sono alla continua ricerca di soluzioni appetibili per i nerazzurri.

Gli obiettivi ora sono certamente un portiere e un attaccante, e perchè no, anche un altro centrocampista per essere coperti al 100% in quel reparto. Ovviamente avendo già Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Frattesi e Aslani, si cercherà un low cost, quasi gratuito.

Per questo motivo, la soluzione porebbe arrivare dal Bayer Monaco. Secondo Sportitalia, l’Inter avrebbe chiesto informazioni ai bavaresi per il prestito di Ryan Gravenberch (pagato circa 18,5 milioni di euro), mediano classe 2002 che ha giocato pochissimo nella sua esperienza in Baviera. I nerazzurri avrebbero trovato una risposta positiva dai tedeschi.

Lo stesso calciatore olandese, qualche giorno fa è stato intervistato da Kicker e si è detto contrariato per il poco spazio avuto l’anno scorso: “Non voglio rivivere un anno così. Voglio solo giocare di più, preferibilmente al Bayern Monaco, altrimenti in un club dove gioco al 100%. Perché non voglio vivere di nuovo un anno come questo”. E il Bayern sembra averlo ascoltato, perché dalla Germania arriva la conferma che i bavaresi avrebbero aperto al prestito dell’olandese”.

L’olandese sarebbe un innesto molto interessante, visto il grande talento che l’ex Ajax ha a disposizione: come già detto e risaputo, è di ruolo centrocampista, e può giocare come mediano, regista e mezzala. Dotato di un’ottima prestanza fisica, unisce ciò all’eleganza dei movimenti ed al buon tiro dalla distanza. All’Ajax, quando era titolare fisso, ha realizzato ben 12 reti e 13 assist in 103 presenze complessive.