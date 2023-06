Inter, si prova il doppio colpo dal Torino

Il campionato dell’Inter si è concluso qualche giorno fa, con l’ennesima vittoria in queste ultime partite, che gli hanno permesso di poter accedere alla prossima edizione della Champions League. Il cammino in Serie A dei nerazzurri è stato molto tormentato, tanto è vero che gli hanno causato delle critiche nei confronti del suo allenatore, Simone Inzaghi. Alla fine l’obiettivo minimo è stato centrato, anche se c’è rammarico per non essere mai stata in corsa scudetto.

L’ultima partita dell’Inter valevole per la Serie A, è stata la vittoria contro l’Inter, per 1-0 con goal di Marcelo Brozovic. Gli avversari sono stati il Torino di Juric, che cervano un altro risultato utile per conquistare l’ottavo posto. E proprio i granata possono essere i protagonisti in passivo della prossima sessione di calciomercato dell’Inter.

Si perchè ci sarebbe alcuni giocatori su cui sono stati messi gli occhi da parte della dirigenza lombarda. Ed è stata proprio in occasione dell’ultima partita di campionato, che si è avuto l’occasione di osservare da vicino gli obiettivi individuati dall’Inter. Il primo nome è quello di Perr Schuurs, classe 99′, acquistato nel 2022 dalla società di Cairo dall’Ajax, per circa 13 milioni di euro.

Il calciatore olandese ha giocato un’ottima stagione in Serie A, facendo dimenticare l’assenza di Bremer, nonostante qualche problemino fisico che gli ha fatto saltare 8 partite. Il 23enne sarebbe il profilo perfetto per Inzaghi e la sua difesa a 3, considerando il buco lasciato dall’addio di Milan Skriniar. L’altro calciatore del Torino che è stato osservato è Wilfried Singo, un anno più piccolo del suo compagno di squadra sopracitato.

L’ivoriano ha giocato una stagione caratterizzata da molti alti e bassi in termini prestazioni, anche se sul suo score si contano 2 goal e 2 assist. Allo stesso modo, è opportuno specificare che l’ivoriano potrebbe occupare il posto di Denzel Dumfries (27 anni), che potrebbe essere sacrificato per risanare il bilancio.