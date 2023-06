Inter, si prova il doppio colpo dalla Lazio

Con la sicura qualificazione in Champions League da parte dell’Inter, quest’ultimi possono tirare un sospiro di sollievo dal punto di vista finanziario. Non è detto che non potrebbero esserci cessioni importanti, per ovviare i noti problemi di bilancio, ma allo stesso tempo, grazie anche alla finale raggiunta, potrebbero essere fatti dei regali a mister Inzaghi.

Certo che l’esigenza principale rimane quella di trovare un sostituto a Milan Skriniar, promesso sposo del PSG. Non finiscono qui le lacune interista, che si sono fatte sentire durante il corso della stagione, soprattutto in campionato. La dirigenza nerazzurra avrebbe puntato a due giocatori chiave di un importante club italiano: un centrocampista e un terzino.

Il primo nom è quello di Adam Marusic, esterno difensivo della Lazio sotto contratto fino al 2026. L’amico fraterno Sergej Milinkovic-Savic in estate può dire addio alla Capitale e il manager Kezman non chiude alla doppia partenza. Ne ha parlato a tal proposito il Corriere dello Sport:

“Inzaghi, se partirà Dumfries, lo considera tra le prime scelte. Marusic compirà 31 anni a ottobre, l’ultima parola sull’eventuale partenza spetterà a Lotito. Il contratto fino al 2026 permette al presidente di chiedere cifre superiori ai 10 milioni. La posizione di Marusic andrà valutata nel corso del mercato, perderlo creerebbe un buco a destra. Marusic e Milinkovic sognano di continuare a giocare insieme, possono interessare entrambi all’Inter. Ma i nerazzurri non possono fare follie.”

“Per Sergej sono spuntate indiscrezioni legate all’Atletico Madrid, ad un presunto interesse di Simeone. Dal club sono arrivate smentite. Kezman sta aspettando la conclusione del campionato per allacciare nuovi contatti con i club che possono valutare l’acquisto in estate, prima della scadenza. Lotito chiede 40 milioni, c’è il rischio che vengano offerte cifre più basse. Sarri si è espresso sull’argomento, senza rinnovo conviene cederlo per guadagnare soldi da spendere sul mercato. A gennaio il Sergente sarà nelle condizioni di firmare per altri club.”