Inter, si prova per un ritorno dalla Premier League

Potrebbe durare solo un anno la stagione con la maglia dei Blues per Kalidou Koulibaly. Il forte centrale senegalese ha lasciato il Napoli dopo 8 stagioni, per una cifra intorno ai 40 milioni. Il cambio di panchina a Londra non lo ha aiutato dopo l’inizio di stagione non esaltante (come tutta la squadra del resto). Potter lo ha relegato spesso in panchina, e vedremo se dopo il suo buon Mondiale cambierà qualcosa.

Nel frattempo diversi club hanno cominciato a monitorare un suo possibile acquisto, data la situazione attuale. Sarebbe proprio l’Inter uno dei principali club interessati all’ex partenopeo.

Se dovesse partire Milan Skriniar, Koulibaly sarebbe il centrale ideale per sostituirlo. Inoltre la trattativa potrebbe essere facilitata dal buon rapporto che intercorre tra i due club, viste le diverse trattative concluse in questi ultimi anni.

Il senegalese rappresenterebbe anche l’altra strada, se nel caso Smalling e Scalvini, obiettivi che l’Inter sta seguendo da molto più tempo, non dovessero andare a buon fine: “Non solo Scalvini: Koulibaly potrebbe rientrare nei discorsi col Chelsea. Non ha convinto e potrebbe essere un rinforzo di grandissimo spessore in grande di fare altri anni ad alto livello e comandare la difesa. Più freddezza su altri nomi tipo Smalling: abbiamo chiesto e ci hanno detto che al momento è un nome molto freddo”- ha riferito il giornalista di Sportmediaset, Marzo Barzaghi, sul suo canale Youtube.

Certo è che al momento i Blues non hanno intenzione di cedere il loro difensore. Inoltre nell’ultima partita di ripresa della Premier, contro il Bournemouth, il senegalese è stato schierato come titolare, fornendo anche una buona prestazione.