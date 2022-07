Inter, si raffredda la pista per il difensore. Juventus non contenta

L’Inter sembra essere interessata ad un ex giocatore bianconero, ma negli ultimi giorni la pista si è raffreddata. Il calciatore è Merih Demiral dell’Atalanta

E’ ormai passato oltre un mese dall’annuncio di Merih Demiral all’Atalanta. Una mossa a sorpresa, con un riscatto arrivato all’ultimo, che sembra coincidere allo stesso tempo con la cessione del turco.

Sul calciatore ci sarebbe l’Inter, che però non avrebbe intenzione di affondare il colpo. Il profilo del calciatore turco piace, ma resta una seconda scelta. Nel caso in cui il giocatore andasse ai nerazzurri, però, ci sarebbe anche un piccolo favore alla Juventus.

La Juventus potrebbe sorridere

Parte dei soldi ricavati dall’Atalanta dalla cessione di Demiral, infatti, andrebbero a finire nelle casse bianconere. La Juventus ha, infatti, un 10 % sulla futura rivendita per il difensore. In più, nel caso in cui l’Inter acquistasse il calciatore e non cedesse Milan Skriniar, la Juventus avrebbe campo libero per provare a prendere Nikola Milenkovic. Qui di seguito l’accordo sottoscritto tra Juventus e Atalanta per Demiral:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 6 agosto 2021, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral per un corrispettivo di € 20 milioni, pagabile in 4 esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 2,5 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale.

L’accordo prevede, inoltre, un premio, a favore di Juventus, del 10% del maggiore corrispettivo derivante da eventuale futura cessione (temporanea o definitiva) del diritto alle prestazioni del calciatore ad un club terzo rispetto a quanto già pagato da Atalanta a Juventus. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 11,2 milioni”.