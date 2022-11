Inter, si rischia un Zaniolo e Casadei 2.0 per arrivare a Scalvini

Una delle caratteristiche portanti dell’Inter è il suo settore giovanile. Quest’ultimo ha sempre sfornato grandi talenti: basti pensare a quelli attuali come Dimarco, Bonucci, Pinamonti, Biraghi, Faraoni, Balotelli, Di Gregorio; invece, tornando indietro nel tempo sono usciti dalla primavera interista leggende del Campionato italiano e della storia neroazzurra: Bergomi, Mazzola, Baresi, Zenga fino ad arrivare a Zenga.

Non tutti i prodotti della sua primavera sono stati sfruttati a pieno dall’Inter. Ad esempio Zaniolo: il calciatore della Roma fu acquistato a 17 anni dall’Entella, per poi inserirlo nell’under 17, con il quale segna ben 13 reti nel Campionato Primavera 1 e si mette ben in mostra nella Youth League. Nonostate ciò, i neroazzurri lo utilizzarono solamente come pedina di scambio per acquisire Nainggolan.

Altro caso simile è stata la cessione del giovane Cesare Casadei: sul centrocampista italiano si è parlato e si parla ancora bene. La dirigenza neroazzurra però ha deciso a malincuore di venderlo al Chelsea per ben 15 milioni di sterline più bonus, per far quadrare i conti in rosso. Il classe 2003 sta ben figurando anche nel Campionato Primavera inglese, con 5 presenze, 3 goal e 1 assist.

Ora l’Inter vorrebbe appllicare la stessa strategia per arrivare a Giorgio Scalvini: un giovanissimo 2003, molto interessante. Di ruolo difensore centrale, dispone di ottime doti fisiche e di una buona tecnica che utilizza per impostare l’azione da dietro, piede destro e può giocare sia a 3 che a 4. Per arrivare a questo calciatore, Marotta e D’Ausilio stanno pensando di sacrificare un altra interessante pedina delle giovanili.

Si tratta di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003. Il ragazzo è una delle più belle rivelazioni del campionato dell’attuale campionato di Serie B, con la Reggina che in agosto lo ha prelevato in prestito dall’Inter, con cui aveva vinto due Scudetti a livello Under negli anni. Con Pippo Inzaghi, Fabbian ha già giocato 13 presenze, segnando ben 4 reti, e sta aiutando i granata a combattere per la promozione in Serie A. Per questo motivo, i dirigenti interisti stanno pensando se sacrificare questo giocatore; certamente stiamo parlando di due giovani talenti dal futuro roseo.