Inter, si segue un obiettivo del Real Betis Siviglia

Si continua a lavorare in casa Inter, alla ricerca di nuovi colpi per il prossimo anno. Si perché dato le ristrettezze economiche nerazzurre, Marotta e D’ausilio, ad ogni sessione di mercato devono reinventare qualche colpo in modo da tenere sempre competitiva la squadra milanese.

Basti pensare che dopo il covid, la dirigenza interista ha acquistato al risparmio, tramite prestiti (vedi Acerbi), parametri zero (Mkhytarian), con qualche piccola spesa importante (tipo Correa o Gosens). La situazione non migliora, con l’Inter che si trova in difficoltà anche con i rinnovi di giocatori importanti, l’ultimo è quello di Milan Skriniar.

Secondo Calciomercato.it, l’Inter avrebbe individuato un buon colpo da attuare per il centrocampo. Stiamo parlando Guido Rodriguez, centrocampista 28enne del Betis Siviglia.

Il nazionale argentino si è anche laureato campione del Mondo quest’anno con l’Albiceleste, scendendo in campo in un occasione, contro il Messico al girone. Egli è un mediano ed è in scadenza nel 2024. Per questo motivo l’Inter vorrà provare a sfruttare questa occasione.

Il club andaluso però, vorrebbe rinnovargli il contratto per evitare situazioni sfavorevoli. Anche lo stesso giocatore sembra dell’idea di voler continuare con la squadra di Siviglia: “È un onore per me giocare qui. Ho già detto cosa mi piace vivere qui a Siviglia. So che sono in contatto e, inoltre, il mio agente sta arrivando a Siviglia. Stanno parlando e parleranno personalmente “Sono molto tranquillo. Sono sempre stato lo stesso, è una questione di colloqui che iniziano e le cose vanno bene. C’è un ottimo rapporto. Sono dell’idea di continuare qui “.