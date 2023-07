Inter, si tenta l’assalto per un nazionale italiano

Se era partito con i botti il calciomercato dell’Inter, ad oggi la squadra nerazzurra presenta molte mancanze nel suo organico. Certamente manca ancora un mese, ma la squadra di Simone Inzaghi sta svolgendo il ritiro senza alcuni pezzi importanti: mancano ben due portieri titolari, un attaccante e un altro difensore. Insomma, una squadra ancora molto incompleta.

Proprio per la difesa, è arrivato Bisseck dalla Germania, ma l’addio di Skriniar esige un altro importante rinforzo difensivo. Si tratterebbe dell’esperto italo-brasiliano Rafael Toloi, 33 anni il prossimo 10 ottobre e vincitore degli Europei del 2020 con la nazionale azzurra.

Toloi è alla sua ottava stagione con la maglia bergamasca, e il suo contratto è in scadenza per giugno 2024. Per questo motivo potrebbe essere l’ennesimo colpo alla Marotta; ne parla così La Gazzetta dello Sport: “Questo nuovo tentativo verso la Dea non è casuale, ma strategico. Anzi nasce da lontano: è una filosofia antica attraverso cui costruire l’Inter di oggi e pensare quella di domani. Pur sapendo le difficoltà nella trattativa, il club nerazzurro ha bussato qualche giorno fa alla porta dell’Atalanta per chiedere Rafael Toloi, capitano e pedina strategica nella macchina infernale di Gasperini. Il club di Zhang lo ha fatto perché il 32enne è stato forgiato nel fuoco della difesa a tre e si muove da braccetto destro con la disinvoltura richiesta da Inzaghi: tampona le perdite dietro e si spinge davanti con la palla”.

“Ma, anche e soprattutto, per l’azzurro che ormai da tempo ha scelto di vestire: Toloi, nato nel Mato Grosso in Brasile, è campione d’Europa in carica con Mancini. L’italianità, intesa come formazione nel nostro campionato e meglio ancora partecipazione al bacino della Nazionale, è ormai un valore in più nelle scelte interiste. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio lo hanno progettato a tavolino e lo stanno realizzando coi fatti: mezza difesa del Mancio gioca già per Simone, arrivasse pure Toloi la colonia sarebbe quasi storica”.

“Al momento, però, la Dea fa muro, un po’ perché l’importanza di Toloi a Bergamo è verificata da 8 anni di onorato servizio e un po’ perché alla corte del Gasp non è arrivato Rodrigo Becao dell’Udinese, il difensore che avrebbe potuto insidiarlo nella titolarità. In ogni caso, siamo all’inizio di una vera partita a scacchi perché, quando di mezzo ci sono le due nerazzurre, si gioca così, al tavolo, tra mosse, contromosse e attese. Ad esempio, l’Inter aspetterà le condizioni necessarie e la tempistica giusta per proporre una formula: la scadenza di contratto ravvicinata, 2024, può aiutare il compratore. Di certo, servirà un’offerta credibile, ma l’Inter aspetta di vedere quanto denaro rimarrà in mano dopo aver risolto gli altri casi più delicati sul mercato”, chiude il quotidiano.