Inter, sirene inglesi anche per Edin Dzeko

L’Inter non riesce a dormire sogni tranquilli. Sembra che ad ogni sessione di calciomercato, ogni suo giocatore desti interesse a qualche squadre europea. Dumfries, Skrianiar, Bastoni ora o Hakimi e Lukaku prima. Ora sembra che anche i giocatori più anziani destino interesse ai top club europei.

Stiamo parlando di Edin Dzeko. L’uomo che non ti aspettavi, e che si sta rivelando un’autentica salvezza per la squadra di Inzaghi, visto il momentaneo “fallimento” del Lukaku-Bis. Il bosniaco ha risolto il match contro al Napoli, arrivando a ben 7 marcature stagionali.

Le prestazioni del “Cigno di Sarajevo” non sono passate inosservate, ne alla dirigenza neroazzurra, che vuole rinnovare il suo contratto, vista la scadenza in questa estate. Allo stesso tempo, le prestazioni dell’ex-Roma ha attirato le attenzioni di alcuni club europei, che hanno bisogno di una punta esperta come lui.

Dalla Premier League c’è infatti una big a caccia di un attaccante. Si tratta del Manchester United, che ha perso Cristiano Ronaldo e non lo ha ancora sostituito a dovere, considerando anche l’approdo di Gakpo al Liverpool che è stato un brutto colpo. Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ Erik Ten Hag ha la necessità di attivare un piano alternativo per rafforzare l’attacco dei Red Devils:

“Martial non può far fronte al carico di molte partite in questo momento. Ecco perché stiamo cercando un altro attaccante. Non è che non lo abbiamo, ma ha un carico fisico così alto in questo momento che non può giocare un partita di novanta minuti ogni tre giorni. Devo affrontarla con lui “. Secondo l’account del Daily Mail , nonostante sia un calciatore di ben 36 anni, il bosniaco potrebbe essere interessante per esperienza, capacità di rifinitura e, soprattutto, delicata situazione contrattuale. La sua permanenza a Milano non è scontata.