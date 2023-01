Inter, Sport Mediaset rivela l’erede di Skriniar e il nuovo nome dell’agente Camano

Manca meno di una settimana alla chiusura di uno dei calciomercati invernali più poveri di sempre. Ad ora non ci sono da segnalare grandi colpi di mercato, nemmeno nella stessa casa Inter, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri sono concentrati sulle difficili questioni rinnovi, in particolare quella di Milan Skriniar.

Dopo aver rifiutato una ricca offerta dei parigini in estate, lo slovacco potrebbe lasciare a fine anno, “a zero”, sempre a favore del PSG. Un addio che sa molto di beffa. Marotta e D’Ausilio dovranno fare di tutto per colmare l’eventuale buco che potrebbe lasciare l’ex Samp.

Secondo Sport Mediaset, i dirigenti interisti avrebbero individuato come eventuale sostituto del difensore Tiago Djalo del Lille, visto che sul principale obiettivo Giorgio Scalvini, si è creata un’ intensa asta internazionale.

Djalò è un classe 2000, di nazionalità portoghese, ed è un elemento molto importante della squadra transalpina. I suoi progressi vengono notati non solo dall’Inter, ma anche dal Napoli e da più di un club inglese. Il suo cartellino ha oggi una valutazione che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Sempre Sport Mediaset ha continuato parlando di un’ulteriore occasione dell’Inter, questa volta legata al reparto offensivo: Ieri, invece, l’agente Camano ha proposto un giocatore, Alfredo Morelos, attaccante colombiano del Rangers in scadenza a giugno. Potrebbe essere lui l’idea in caso di cessione di Correa”