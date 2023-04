Inter, spunta un nome clamoroso per il dopo Inzaghi

La fine della stagione interista è sempre più vicino, così come molto probabilmente terminerà l’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. L’ex tecnico laziale non sta portano i risultati sperati, disputando un campionato terribile quest’anno, con 10 sconfitte, e accumulando una serie di 4 partite consecutive senza vittoria. La stessa cosa è accaduta lo scorso anno, dove in due mesi, l’Inter riaprì la Serie A a causa di una lunga serie senza vittoria.

Poi l’ennesima partita deludente in campionato, col pareggio contro la Salernitana: un 1-1 che complica la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ora l’Inter è al quinto posto, scalvacata dall Roma e dal Milan. Occhio anche alla Juventus, che nonostante la sconfitta contro la Lazio, rimane solo a -7 lunghezze, con l’attesa del giudizio finale sulla penalizzazione.

Tifosi e dirigenza hanno più e più volte esternato le loro delusioni nei confronti del tecnico interista. Sicuramente Inzaghi rimarrà almeno fino a fine stagione, poi si vedrà. Ed ecco che si riaprono le voci e le indiscrezioni su chi potrà prendere le redini della squadra nerazzurra. Roberto de Zerbi sembra impossibile, ma i tifosi dell’Inter sperano che l’anno prossimo, sulla panchina nerazzurra, ci sia un nome volto. Se il tecnico ex Sassuolo, secondo Tuttosport, ha più difficoltà a voler lasciare il Brighton, il secondo nome è quello di Vincenzo Italiano. L’attuale tecnico della Fiorentina non dispiace per niente, anche per i risultati conquistati con i Viola finora (una finale di Coppa Italia quasi in arrivo). Se ci sarà la possibilità, Marotta vorrebbe portare lui a Milano. Poi segue Thiago Motta, che piace tantissimo e che col Bologna e lo Spezia (lo scorso anno), sta dimostrando di essere un buonissimo allenatore.

Tra i tanti nomi che stanno circolando in questi giorni ce n’è uno che ci ha colpito particolarmente. Ed è quello di Max Allegri. A riportare l’indiscrezione è sempre TuttoSport che ricorda l’ottimo rapporto e feeling tra lui e Marotta visti gli anni passati in bianconero. La ragione è semplicissima: l’Inter sa bene di aver bisogno di una svolta sotto il punto di vista del gioco ma ancor di più sotto quello delle ambizioni. Inzaghi a tratti, ha fatto giocare all’Inter un grande calcio ma spesso è mancato di personalità. Diversi calciatori sono apparsi troppo liberi di non seguire le indicazioni, di sbracciarsi in campo o di fare disastri organizzativi (vedi la querelle Lukaku-Lautaro su quel rigore famoso).

Non ci sono certezze di alcun tipo in questo senso e anche che al momento questo sembra essere solo l’ennesimo nome di tanti finiti sulla lista di Beppe Marotta. A dimostrazione che la dirigenza nerazzurra sta lavorando con largo anticipo per non farsi trovare impreparata. Allegri potrebbe essere un tecnico giusto solo a determinate condizioni e con un progetto chiaro. Per questo, per noi, si tratta al momento di qualcosa non proprio di verosimile. Quello che accadrà lo staremo a vedere.