Inter, stretta su Gravenberch per sostituire Brozovic

I neroazzurri sono ancora alla ricerca delle migliori opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

Confermata da giorni la partenza di Marcelo Brozovic verso l’Arabia Saudita, l’Inter sta sondando il mercato alla ricerca di un giocatore che possa occupare il posto lasciato vacante dal centrocampista croato nella mediana dei neroazzurri, pensando al centrocampista olandese Ryan Gravenberch.

L’internazionale olandese del Bayern Monaco è la principale opzione dell’Inter per migliorare la propria rosa per la prossima stagione, tutto questo dopo che Gravenberch non ha avuto un grande ruolo nella squadra bavarese, proveniente dall’Ajax Amsterdam, Questo non ha smorzato l’interesse di alcuni top club europei, tra cui il tecnico italiano Simone Inzaghi, che sarebbe il principale sostenitore dell’arrivo del 22enne al Giuseppe Meazza per diventare il nuovo acquisto dei neroazzurri.

L’Inter vuole ambire a tutto

Con gli acquisti di Marcus Thuram e Davide Frattesi già completati, l’Inter ha già chiarito la sua ferma intenzione di costruire una squadra di piena garanzia dopo il secondo posto in Europa della scorsa stagione, e vuole riconquistare il trono della Serie A con giocatori come Ryan Gravenberch, che dopo un periodo disastroso in Bundesliga, potrebbe tentare la fortuna nel calcio come uno dei grandi colpi di mercato del calcio italiano.

Anche se sembra ci sia la possibilità che il giocatore possa trasferirsi in Premier League, avendo espresso con il Bayern Monaco la volontà di tentare un’avventura eventuale in Inghilterra. Le possibilità sono tante e starà all’Inter cercare di convincere il ragazzo a trasferirsi in Italia.