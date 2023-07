Inter su Morata, c’è già un contatto

In uscita dall’Atletico Madrid, il futuro di Alvaro Morata punta direttamente all’Italia. Sia la Roma di José Mourinho che l’Inter di Simone Inzaghi sono interessate all’attaccante madrileno per rinforzare i rispettivi reparti d’attacco

Nonostante sia stato il secondo capocannoniere dell’Atletico Madrid (15 gol) nella scorsa stagione, Alvaro Morata non gode della piena fiducia di Diego Simeone. Dopo essere tornato dal prestito alla Juventus, il giocatore madrileno ha giocato 2.500 minuti agli ordini del Cholo.

Rinnovato fino al 2026, Alvaro Morata non rientra nei piani della squadra biancorossa. Ma a differenza di João Félix, il 30enne è stato una risorsa importante durante la stagione al Metropolitano. Ora, come è emerso in queste ore, è scoppiato un duello in Serie A per i suoi servizi.

Cavallo di ritorno in Italia

Per Morata si tratterebbe della terza esperienza nel campionato italiano. Dopo aver rappresentato la Juventus in due periodi diversi, due avventure separate nel tempo, sia la Roma di José Mourinho che l’Inter di Simone Inzaghi sono in corsa per l’acquisto dell’attaccante spagnolo, che ha segnato 30 gol in 64 presenze con la nazionale Roja.

Le grandi offerte giallorosse per Morata restano visto anche la grande voglia di Mourinho e Paulo Dybala di averlo. Il giocatore argentino, ex compagno di squadra dell’attaccante alla Juventus, e l’allenatore portoghese sono favorevoli al suo arrivo, una priorità dopo l’infortunio di Tammy Abraham. Nel caso dell’Inter, Morata è diventato un obiettivo dopo che la squadra lombarda si è tirata fuori dalla trattativa per Romelu Lukaku, negoziando un trasferimento con la Juventus. Morata è predestinato a tornare nel bel paese.