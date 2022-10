Inter su Nusa del Brugge

È Antonio Nusa il nuovo profilo che sembra interessare ai nerazzurri. Il calciatore sarebbe destinato a diventare il prossimo fenomeno

C’è chi lo paragona già a Neymar e chi sembra volersi assicurare di ciò in prima persona. Antonio Nusa è il nuovo profilo più in voga a livello europeo. Il calciatore del Club Brugge è in netta crescita, tanto da aver già debuttato in Champions League.

Il norvegese gioca come ala sinistra e ha attualmente un valore di circa 2.5 milioni di euro, che sicuramente aumenterà sin da subito. Le ottime prestazioni non stanno passando inosservate, con oltre all’Inter anche altre squadre tra Premier League e Liga pronte a sfidarsi per accaparrarselo.

Netta crescita

Il giocatore ha già giocato 9 partite in stagione, con un gol e 2 assist all’attivo e guadagnandosi lentamente spazio in campo. Addirittura debuttando anche dal primo minuto. Un giocatore che sembra essere in rampa di lancio e l’Inter lo vuole.

I nerazzurri starebbero preparando l’offerta per l’ex Stabaek, che potrebbe addirittura partire dal mese di gennaio. Il Club Brugge è già qualificato alla fase ad eliminazione diretta della Champions League quasi a sorpresa, in un girone con Atletico Madrid, Porto e Bayer Leverkusen. Tutte squadre di primo rilievo, in un girone che risulta molto più equilibrato del previsto.

Nusa è una delle stelle principali di questo passaggio del turno, con l’Inter che farà di tutto pur di ottenerlo. Dovranno però fare in fretta, specialmente perché la concorrenza sembra aumentare e il giocatore può solo che aumentare di valore.