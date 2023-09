Inter su Van De Beek per gennaio

L’Inter sarebbe pronta a provare a prendere il giocatore nella finestra invernale di calciomercato, per rafforzare il proprio centrocampo

Secondo quanto riportato in Italia, l’Inter è interessata ad acquistare il centrocampista del Manchester United Donny van de Beek nella prossima finestra di mercato. L’olandese è alla ricerca di una via d’uscita dall’Old Trafford dopo che non è riuscito a “scappare” in estate, non essendo riuscito a lasciare il segno nel club.

Nonostante si sia guadagnato la reputazione di uno dei talenti più brillanti dell’Ajax, con un impressionante bilancio di 41 gol e 34 assist in 175 presenze, Donny van de Beek ha vissuto un triennio deludente al Manchester United, da quando vi è approdato nel 2020.

Van De Beek pronto ad andar via

Donny van de Beek è caduto in basso all’Old Trafford e ha bisogno di andarsene per rimettere in piedi la sua carriera. Secondo quanto riportato da Fichajes, l’Inter starebbe valutando l’opportunità di acquistare a gennaio il giocatore del Manchester United.

Donny van de Beek non è stato all’altezza delle aspettative dopo il suo trasferimento al Manchester United dall’Ajax per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Ha avuto ampie opportunità di dimostrare il proprio valore nel calcio inglese, ma è evidente che le cose non stanno andando secondo i piani.

L’olandese si trova ai margini della prima squadra e non rientra più nei piani di Erik ten Hag. Un trasferimento lontano dall’Old Trafford sarebbe l’ideale per tutte le parti. Il Manchester United deve rinunciare a lui e investire in un giocatore che possa aiutarlo.

Il centrocampista ventiseienne ha anche bisogno di rimettersi in carreggiata e questo non è più possibile all’Old Trafford. Un trasferimento in Italia potrebbe dargli il nuovo inizio di cui ha bisogno in questo momento. L’interesse dell’Inter, arriva quindi al momento opportuno.