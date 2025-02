Inter, sul web chiedono sconfitta a tavolino per il caso Lautaro: tifosi napoletani inferociti

La mancata squalifica di Lautaro Martinez ha fatto infuriare i tifosi del Napoli e non solo. L’audio della bestemmia è stato infatti trovato solo nelle ultime ore evitando al calciatore una squalifica immediata nella partita poi vinta contro il Genoa proprio grazie ad una rete dell’attaccante argentino.

Sul web, nelle ultime ore, molti sono i messaggi di sconforto per una situazione paradossale, con alcuni tifosi che hanno addirittura invocato la vittoria a tavolino del Genoa nello scorso turno di campionato: “Devono dare i tre punti al Genoa! L’Inter ha vinto con un calciatore che non doveva nemmeno essere in campo”, tuona Paolo I.

TIFOSI NAPOLETANI INFEROCITI PER LA SITUAZIONE LAUTARO MARTINEZ: FILE AUDIO TROVATO DOPO GIORNI NONOSTANTE TELECAMERE E MICROFONI PRESENTI IN OGNI AREA DEL CAMPO

Luca A. aggiunge: “Questo campionato è falsato, non possiamo competere conto di loro”, Giacomo U. scrive: “Mi ricorda tanto l’anno in cui abbiamo perso lo Scudetto con Sarri. Conte ha forse capitano com’è difficile vincere in una piazza come Napoli dove hai tutti contro”.